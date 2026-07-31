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31 июля 2026 в 21:00

«Будет противостояние Матвиенко и Басты»: Арифулина о новой «Фабрике звезд»

Продюсер Лина Арифулина Продюсер Лина Арифулина Фото: Алексей Белкин/Иллюстрация NEWS.ru
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В Москве стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня», генеральным продюсером ленты стала Лина Арифулина. Сейчас она занимается развитием семейного кино, а в нулевые прославилась как режиссер «Фабрики звезд». В интервью NEWS.ru Арифулина оценила идею руководителя Первого канала Константина Эрнста о возрождении проекта, прокомментировала успех певицы Полины Гагариной и объяснила, почему телевидение не умрет никогда.

В чем причина популярности сказок среди зрителей

— Почему все-таки сказки пользуются особой популярностью среди зрителей, на ваш взгляд?

— Сказки — очень мудрые литературные произведения. Но я бы хотела подчеркнуть, что наш фильм «Зубастая няня» является магическим реализмом. У нас не будет много компьютерной графики — мы специально построили декорации, напоминающие город. Мы хотим показать ламповую натуральность. (Смеется.)

Как Лина Арифулина оценивает актерский дебют певицы Пелагеи

— Главную роль в «Зубастой няне» играет певица Пелагея (настоящее имя — Пелагея Ханова. — NEWS.ru). У нее нет опыта работы в кино. Вы не опасались, что она может не справиться с актерской задачей?

— Пелагея — хорошая актриса. Ей подходит роль многодетной мамы (певица играет Козетту — маму семерых козлят. — NEWS.ru). Не каждая артистка убедительна в роли мамочки. А Пелагея долгое время была наставницей шоу «Голос.Дети» — этот опыт ей пригодился.

Певица Пелагея на съемках новой музыкальной семейной комедии «Зубастая няня» в кинопарке «Москино» Певица Пелагея на съемках новой музыкальной семейной комедии «Зубастая няня» в кинопарке «Москино» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Как она готовилась к съемкам?

— Готовилась долго — с ней занимались педагоги. Она очень волновалась. На съемочной площадке ее окружают профессиональные актеры, конечно, ей хочется быть с ними в одном ритме. Я считаю, что Пелагея станет открытием на актерском поприще. В нашем фильме она также исполняет музыкальные партии — вот это легко для нее. В общем, я не жалею, что пригласила ее.

Почему Арифулина считает актуальным возрождение «Фабрики звезд»

— Вы были режиссером проекта «Фабрика звезд». С какими чувствами узнали о грядущем перезапуске шоу?

— Я буду участвовать в новой «Фабрике звезд». Очень люблю этот проект! Совсем недавно в эфире Первого канала прошла программа «ДОстояние РЕспублики», где собрались почти все участники «Фабрик» разных лет. Для меня это, конечно, безумная ностальгия.

В свое время проект буквально перевернул музыкальную индустрию. Многие, встречая меня, говорят: «Я рос на вашем проекте». Это приятно!

— Сможет ли новая «Фабрика звезд» повторить успех прежних?

— В одну реку можно войти дважды, я считаю. Другой вопрос — как это сделать? Нужно придумать интересные фишки, соответствующие сегодняшним трендам. В конце концов, мода циклична. Сейчас к нам возвращаются нулевые, и мы их принимаем — но адаптируем под [сегодняшние] реалии.

Гала-шоу «Фабрика звезд. 20 лет» в концертном зале «МТС Live Холл», 2023 год Гала-шоу «Фабрика звезд. 20 лет» в концертном зале «МТС Live Холл», 2023 год Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

— В нулевые интернет был не так развит. Сейчас, благодаря соцсетям, молодые артисты могут заявить о себе на всю страну и без телевидения. Как оценивать в этом ракурсе возрождение ТВ-проекта?

— Интернет помогает молодым артистам понять, актуальна их музыка или нет. Но танцевальные и музыкальные телевизионные проекты все равно очень востребованы — телевизор смотрит огромное количество людей. Я уверена, что телевидение не умрет никогда.

Как Арифулина оценивает новых наставников «Фабрики звезд»

— Игорь Матвиенко уже не раз был наставником «Фабрики звезд», в этом году к нему примкнет Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко. — NEWS.ru). Как оцениваете его кандидатуру?

— У него есть опыт наставничества в «Голосе». Мне будет интересно посмотреть за противостоянием Матвиенко и Басты — они абсолютно разные. Зрители увидят битву музыкальных миров. Игорь Игоревич [Матвиенко] — очень современный, у него колоссальная чуйка на создание групп.

— На «Фабрике звезд» было много талантливых артистов. Но не все смогли удержаться в шоу-бизнесе. Чего им не хватило, на ваш взгляд?

— Я и не ставила задачу, чтобы все 16 участников становились звездами. Я всегда говорила: «Сцена маленькая, и не всем хватит места». Нам бы не поверил зритель, если бы каждый участник остался в шоу-бизнесе. Но я вас уверяю: все ребята нашли свое место в жизни.

Продюсер Лина Арифулина Продюсер Лина Арифулина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Арифулина поняла, что Гагарина станет большой звездой

— Кого вы считаете самым успешным выпускником «Фабрики»?

— Я всех люблю. И тех, кто не выступает с концертами, и тех, кто находится на волне успеха, как, например, Полина Гагарина. Все приходили на проект с разными задачами. Я абсолютно уверена, что опыт «Фабрики» им сильно помог в жизни.

— Вы сразу почувствовали, что Гагарина станет большой звездой?

— Я все-таки не астролог и не колдунья — но у меня есть профессиональная чуйка. Да, когда я увидела Полину, то сразу поняла, что ее ждет большое будущее. В индустрии все знают: если Арифулина говорит, что ты — звезда, значит, так оно и есть. В конце концов, звезд сразу видно — они другие, Богом поцелованные.

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Культура
Фабрика звезд
Полина Гагарина
Игорь Матвиенко
Пелагея
ТВ-шоу
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