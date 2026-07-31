Подземный электрокабель вызвал взрыв в центре Еревана

Кабель электроснабжения, расположенный под одной из центральных улиц Еревана, взорвался из-за повышенной нагрузки, сообщил в соцсетях временный управляющий компании «Электрические сети Армении» Романос Петросян. Он напомнил, что рост потребления энергии в теплый период часто вызывает неисправности в кабельной сети.

Из-за жарких погодных условий потребление электроэнергии в этот сезон увеличивается, что неизбежно приводит к авариям на воздушных линиях и кабелях в распределительной сети. <...> Наши дежурные подразделения в данный момент проводят на месте аварийно-восстановительные работы, — написал Петросян.

Ранее из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Правительство региона проинформировало, что в округе действуют 79 природных пожаров.

До этого входящий в структуру Минздрава ФРГ Институт Роберта Коха сообщил, что жара в Германии в 2026 году унесла жизни почти 10 тыс. человек. Пик смертности пришелся на конец июня.