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12 июля 2026 в 12:38

Из Москвы запустили прямой автобусный рейс до Еревана

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прямые рейсы из Москвы до Еревана станут отправляться с международного автовокзала «Красногвардейский», сообщил ТАСС заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Он отметил, что автобус будет ездить раз в неделю.

Сегодня с автовокзалов Москвы доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. «Красногвардейский» — один из ключевых транспортных узлов на юге столицы, откуда пассажиры могут отправиться по востребованным направлениям. Теперь с международного автовокзала «Красногвардейский» можно добраться в столицу Армении, — сказал он.

По словам Ликсутова, рейсы из Москвы в Ереван будут отправляться каждый четверг. Купить билеты на этот маршрут можно онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» во вкладке «Междугородние автобусы».

Ранее стало известно, что в Азербайджане перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку. В результате аварии пострадали более 30 человек, в том числе дети.

До этого в московском районе Сокольники загорелся трамвай. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя, благодаря чему в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

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