В Сокольниках загорелся трамвай

Трамвай загорелся в московском районе Сокольники на Русаковской улице, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы происшествия опубликовали в Сети кадры, на которых было отчетливо видно открытое горение и поднимающийся над вагоном густой черный дым.

Задымление на крыше транспортного средства началось около 18:40, и водитель успел оперативно остановить состав, чтобы экстренно высадить всех находившихся в салоне людей. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя, благодаря чему в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

Из-за чрезвычайного происшествия движение вагонов в обе стороны было временно заблокировано, что привело к изменению маршрутов трамваев под номерами Т1, 4, 7 и 43. По предварительным данным дептранса, причиной аварии стали элементы проводки, а все точные обстоятельства случившегося теперь предстоит установить специальной комиссии.

До этого стало известно, что число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в центре столицы выросло до 25 человек. Госавтоинспекция продолжает расследование на месте происшествия. Подробности о госпитализированных и их состоянии пока не разглашаются.