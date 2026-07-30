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30 июля 2026 в 14:21

Москвич попал под трамвай и спровоцировал крупную пробку

Трамвай сбил человека на Бауманской улице в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Трамвай сбил человека на Бауманской улице в районе остановки «Метро Бауманская», передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В результате инцидента на данном участке образовалась крупная пробка, а движение нескольких маршрутов было изменено.

Водители жалуются на серьезный затор, говорится в сообщении. Из-за дорожного происшествия задерживаются трамваи маршрутов Т2, 4, 43 и 50. Для этих линий временно скорректированы схемы следования.

Ранее на 72-м километре железнодорожного перегона в Сергиево-Посадском округе поезд сбил двух несовершеннолетних. Один из них, 17-летний юноша, скончался мгновенно от полученных повреждений. Второй пострадавший, 14-летний мальчик, с травмами разной тяжести был срочно отправлен в больницу.

Кроме того, на 22-м километре дороги Лаврово — Шум — Ратницы водитель Opel сбил насмерть 52-летнюю велосипедистку. Женщина двигалась по трассе на двухколесном средстве в попутном направлении. Она скончалась на месте от полученных повреждений.

Также на трассе Ленино — Мысовое у села Семеновка внедорожник BMW X5 сбил насмерть двух пожилых пешеходов. Трагедия произошла на регулируемом переходе. Пенсионеры скончались на месте от повреждений, несовместимых с жизнью.

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