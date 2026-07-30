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30 июля 2026 в 12:54

Появились детали смертельного ДТП с 14-летним подростком за рулем

MK.RU: погибший в ДТП в Люберцах подросток взял машину у дяди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подросток, погибший вместе с другом в аварии в Люберецком городском округе Подмосковья, одолжил автомобиль у своего дяди, сообщает MK.RU. По информации издания, владелец машины не знал, что 14-летний школьник собирается садиться за руль Changan.

Мальчик сказал родственнику, что якобы хочет просто посидеть в салоне и послушать музыку. Документов на машину подросток не взял. После этого он позвал своего знакомого, 21-летнего гражданина Таджикистана, покататься на иномарке.

Ранее сообщалось, что подросток, управляя иномаркой, потерял контроль над дорогой, съехал на левую обочину и врезался в фуру. Он и его приятель погибли на месте. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств трагедии.

До этого в Тихорецке установили личность водителя мопеда, сбившего семилетнюю девочку на площади Жукова. Им оказался 18-летний местный житель, который вместе с другим подростком устроил гонку в тот момент, когда на площади катались дети. Во время заезда он сбил ребенка и скрылся.

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