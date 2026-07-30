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30 июля 2026 в 10:06

Подросток без прав сел за руль и погиб в ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Люберцах 14-летний подросток подросток сел за руль автомобиля и погиб в ДТП, сообщила пресс-служба подмосковной полиции в МАКСе. Отмечается, что в аварии погиб и его 21-летний пассажир.

По предварительным данным, 14-летний подросток, не имевший водительских прав, находился за рулем автомобиля Changan. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик в деревне Островцы.

Ранее два человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на Калужском шоссе в Москве. Состояние пострадавших оценивалось как стабильное, угрозы их жизни не было.

До этого сообщалось, что пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи. Еще трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Вечером 26 июля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля.

Также сообщалось, что восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.

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