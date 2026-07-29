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29 июля 2026 в 12:57

Полицейские поймали лихача, который снес семилетнюю девочку

В Тихорецке поймали водителя мопеда, который сбил семилетнюю девочку

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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В Тихорецке установили личность водителя мопеда, сбившего семилетнюю девочку на площади Жукова, пишет Telegram-канал «112». По его информации, им оказался 18-летний местный житель, который вместе с другим подростком устроил гонку в тот момент, когда на площади катались дети. Во время заезда он сбил ребенка и покинул место происшествия.

В материале говорится, что полицейские составили на молодого человека административные протоколы за езду по тротуару, оставление места ДТП и управление мопедом без прав. Второй участник — 17-летний подросток — также привлечен к ответственности, а на его мать составлен протокол за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске водитель иномарки сбил двух мальчиков и скрылся с места происшествия. Дети перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого семь человек пострадали в аварии в подмосковном селе Троицком, где иномарка врезалась в забор. Все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

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