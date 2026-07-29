Полицейские поймали лихача, который снес семилетнюю девочку

В Тихорецке установили личность водителя мопеда, сбившего семилетнюю девочку на площади Жукова, пишет Telegram-канал «112». По его информации, им оказался 18-летний местный житель, который вместе с другим подростком устроил гонку в тот момент, когда на площади катались дети. Во время заезда он сбил ребенка и покинул место происшествия.

В материале говорится, что полицейские составили на молодого человека административные протоколы за езду по тротуару, оставление места ДТП и управление мопедом без прав. Второй участник — 17-летний подросток — также привлечен к ответственности, а на его мать составлен протокол за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске водитель иномарки сбил двух мальчиков и скрылся с места происшествия. Дети перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого семь человек пострадали в аварии в подмосковном селе Троицком, где иномарка врезалась в забор. Все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.