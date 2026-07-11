Водитель на Camry сбил двух детей и сбежал Водитель Toyota Camry сбил двух детей на переходе в Иркутске и скрылся

В Иркутске водитель сбил двух школьников и сбежал с места аварии, сообщает ГУ МВД России по региону. Пострадавшими оказались два мальчика семи и восьми лет, которых доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции пытаются установить личность водителя.

Водитель автомобиля Toyota Camry, следуя по 20-му Советскому переулку со стороны улицы Розы Люксембург, в районе строения № 233б по улице Баумана допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, — говорится в публикации.

Ранее семь человек пострадали в аварии в подмосковном селе Троицкое, где иномарка врезалась в забор. Все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

До этого пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали Черемшанского района.