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03 августа 2026 в 07:07

Похищенный в 2005 году Lexus нашли в Иркутске и вернули владельцу

В Иркутске владельцу вернули Lexus, угнанный в Подмосковье более 20 лет назад

Фото: max.ru/mvd38*
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Украденный более 20 лет назад кроссовер Lexus вернули законному владельцу в Иркутске при содействии Интерпола, сообщила пресс-служба местного управления МВД в Telegram-канале. Автомобиль был похищен в Подмосковье в 2005 году, мужчина пользовался им меньше года и уже не рассчитывал когда-либо его увидеть.

Машину обнаружили при постановке на учет — инспектор заметил признаки изменения номерных знаков, а экспертиза показала, что планка с номером была «вварена» в кузов. Сотрудники российского и японского подразделений Интерпола получили заводские данные, установили, что автомобиль находится в розыске, и нашли его владельца. Мужчина приехал за машиной в Иркутск, где ему передали ключи от кроссовера.

Ранее в Севастополе местная жительница угнала автомобиль, находясь в нетрезвом состоянии, и забыла об этом. Она наткнулась на открытую машину по дороге домой, уснула в ней, а утром решила уехать на автомобиле домой. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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