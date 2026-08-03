Власти Таиланда выразили соболезнования после убийства россиян в Паттайе

Власти Таиланда выразили соболезнования в связи с убийством россиян в Паттайе, сообщил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу. По его словам, он вместе с премьер-министром Анутхином Чанвиракуном позвонил российскому послу в Таиланде Евгению Томихину, чтобы передать ему слова сожаления, передает ТАСС.

Произошедшее шокирует, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей. Премьер-министр и я позвонили российскому послу в Таиланде, чтобы выразить наши соболезнования. Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указание властям, особенно полиции, задержать виновных и привлечь их к ответственности, — отметил Пхуангкеткеу.

Ранее премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемые не получат права на временное освобождение под залог. Премьер также сообщил, что следствие создаст специальные группы для проверки всех элементов доказательной базы, включая улики и показания свидетелей.