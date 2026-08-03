Стало известно о жертве при взрыве газа во время подготовки к свадьбе

Стало известно о жертве при взрыве газа во время подготовки к свадьбе Одна из пострадавших при взрыве газового баллона в КЧР умерла в больнице

В Карачаево-Черкесии одна из пострадавших скончалась в больнице после взрыва газового баллона в частном доме, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Трагедия произошла на летней кухне домовладения в Усть-Джегутинском районе при подготовке к свадьбе.

Одна из пострадавших сегодня ночью скончалась в больнице, — сказал источник.

Всего в результате взрыва пострадали 11 человек, шестеро из них были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственные органы проводят проверку.

До этого спасатели потушили открытое горение на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе. Глава города Иван Ульянченко сообщил, что причиной пожара могла стать разгерметизация газового баллона.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара, вспыхнувшего утром 2 августа в квартире на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, выросло до трех человек: 62-летняя бабушка погибших детей скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. В оперативных службах уточнили, что причиной смерти несовершеннолетних в возрасте четырех и шести лет стало отравление продуктами горения.