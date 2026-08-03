Верховный суд решил судьбу подельника звезды сериала «Слово пацана»

Верховный суд оставил без изменений приговор Сухробу Хайдарову по делу о разбойном нападении, одним из фигурантов которого также был актер Сергей Базанов, снимавшийся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение. Осужденному назначили 20 лет колонии.

Приговор Московского городского суда от 23 июля 2025 года <...> оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, — сказано в документе.

Хайдарова признали виновным в разбойном нападении и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что к подготовке преступления Хайдарова привлек Базанов, познакомивший его с другими участниками группы.

По версии следствия, в 2011 году участники банды напали на бизнесмена в центре Москвы, выстрелили ему в голову и похитили сумку с $900 тыс. (71,5 млн рублей). Согласно материалам дела, именно Хайдаров выстрелил в предпринимателя.

Ранее волонтер Светлана Шерстобоева допустила, что жестокое убийство 22-летней сестры и 17-летнего брата в Таиланде могло быть заказным. По ее мнению, подозреваемый Пхонг явно что-то недоговаривает. Волонтер считает, что версия об ограблении с целью завладения байком совершенно несостоятельна.