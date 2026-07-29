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29 июля 2026 в 18:02

«Бряцавший оружием» перед курянами солдат ВСУ попросил смягчить приговор

Суд утвердил приговор солдату ВСУ Николенко за вторжение в Курскую область

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Верховный суд России признал законным приговор Владимиру Николенко, осужденному на 16 лет за вторжение в Курскую область, передает пресс-служба инстанции. Его адвокат просил смягчить наказание, однако коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для этого.

По данным следствия, 28 сентября 2024 года Николенко в составе украинских вооруженных формирований незаконно пересек российскую границу в Суджанском районе. Также было установлено, что украинский военнослужащий запугивал местное население.

Оборудовал огневую позицию в пустующем доме и в течение трех недель блокировал село Ольговка Курской области. Боевик препятствовал эвакуации мирного населения, запугивал местных жителей путем демонстративного применения оружия, — сказано в сообщении.

Ранее вернувшийся из плена житель Суджанского района Курской области Роман рассказал, что в украинской тюрьме в Виннице его избивали за то, что он русский. Он признался, что его поразила жестокость конвоиров. По его воспоминаниям, условия были тяжелые: бетонные помещения никак не отапливались, а окна были с трещинами.

Общество
Курская область
Суджа
Верховный суд
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