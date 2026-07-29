Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 18:36

Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО

Политолог Кортунов поставил под сомнение вхождение Украины в НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полноценное вхождение Украины в НАТО рассматриваться не будет, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, при администрации главы Белого дома Дональда Трампа такое решение исключено.

В ближайшее время вопрос вхождения Украины в НАТО в практическую повестку дня поставлен не будет. Трудно говорить о позиции Запада, поскольку на этот счет существуют разные точки зрения и разная степень готовности рассматривать этот вопрос. Можно говорить о расширении взаимодействия, о каких-то специальных программах для Украины. Но полноценное вхождение, по крайней мере при администрации Дональда Трампа, даже рассматриваться не будет, — заявил Кортунов.

Он отметил, что в дальнейшем этот вопрос может вызвать ожесточенные споры в Альянсе. По словам политолога, часть стран Восточной Европы считает вхождение Украины в НАТО вполне возможным и быстрым шагом, тогда как скептики видят в Украине обузу, а не актив.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Украина и Соединенные Штаты стремятся вовлечь Россию в затяжной конфликт. По его словам, американский президент Дональд Трамп начал действовать в интересах глобалистов.

Мир
НАТО
Украина
Дональд Трамп
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура снова запросила пожизненное для детоубийцы из Черняховска
Жители Башкирии обнаружили за шторой неожиданного гостя
«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду
Конфиденциальные данные британских чиновников слили в даркнет
5,5 млрд рублей Чубайса, удар Ирана по Украине, судьба Telegram: что дальше
Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине
«Сообщите семье»: бутылку с запиской девочки от 1973 года нашли в болоте
Установлен возможный убийца модели из Ромашково
Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США
В ТЦ «Павелецкая Плаза» началась эвакуация
Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге
Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов
Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца
В центре Стамбула полыхает торговый центр
Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале
Ограничения по бензину сняли в российском регионе
Поляки решили снести еще один памятник советским воинам
Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности
«Носитель отсталости»: Вован и Лексус назвали любимых героев для пранков
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в РФ в мае
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.