Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО

Полноценное вхождение Украины в НАТО рассматриваться не будет, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, при администрации главы Белого дома Дональда Трампа такое решение исключено.

В ближайшее время вопрос вхождения Украины в НАТО в практическую повестку дня поставлен не будет. Трудно говорить о позиции Запада, поскольку на этот счет существуют разные точки зрения и разная степень готовности рассматривать этот вопрос. Можно говорить о расширении взаимодействия, о каких-то специальных программах для Украины. Но полноценное вхождение, по крайней мере при администрации Дональда Трампа, даже рассматриваться не будет, — заявил Кортунов.

Он отметил, что в дальнейшем этот вопрос может вызвать ожесточенные споры в Альянсе. По словам политолога, часть стран Восточной Европы считает вхождение Украины в НАТО вполне возможным и быстрым шагом, тогда как скептики видят в Украине обузу, а не актив.



Ранее американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Украина и Соединенные Штаты стремятся вовлечь Россию в затяжной конфликт. По его словам, американский президент Дональд Трамп начал действовать в интересах глобалистов.