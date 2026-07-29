Закопанный байк и судимый таец: что известно о пропаже россиян в Таиланде

Закопанный байк и судимый таец: что известно о пропаже россиян в Таиланде

22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман, родившиеся в Тюмени, пропали утром 26 июля. Они выехали из своего дома в тайской Паттайе на одном мотоцикле и больше не выходили на связь. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Сигнал «Срочно!»

26 июля после того, как Диана и Роман покинули дом, спустя 24 минуты мать девушки получила от нее сигнал в спецприложении для отслеживания местоположения. Женщина рассказала, что дочь установила ей его буквально накануне и в день пропажи она получила сигнал «Срочно!».

Родственники Дианы и Романа обратились в полицию. К делу подключилось российское посольство. Было установлено, что брат и сестра двигались в сторону горы Као Чи Чан неподалеку от Паттайи.

Мотоцикл закопали

Вскоре полиция нашла байк пропавших рядом с домом местного жителя Тхану (Понг) Кэттхонга. Ранее он уже был судим за похищение человека и хранение оружия. Мотоцикл был разобран и закопан в землю. Но номерной знак полностью соответствовал. Позже стало известно еще об одном подозреваемом.

«Полиция Паттайи сейчас разыскивает тайца, местного жителя по имени Понг, он же Тхану Кэттхонг, и его предполагаемого соучастника, тоже тайца, Тхонга. Этих людей видели местные жители в лесу недалеко от места, где потом нашли закопанный мотоцикл пропавших Дианы и Романа», — рассказывала журналистам лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще вечером 26 июля брат с сестрой в компании двух неизвестных мужчин были замечены на одной из трасс. Эта автомагистраль, по которой они двигались, печально известна всему Таиланду. Местные жители рассказывают, что по ней обычно вывозят людей для отправки на работу в мошеннические кол-центры в соседних Мьянме и Камбодже.

Могли уехать в Бангкок

СМИ отмечают, что Диана и Роман привыкли к жизни в дальних странах. Они переехали вместе с родителями из Тюменской области в Таиланд 5–7 лет назад. Предположительно, раньше их мать Зарина работала в сфере авиации, а после переезда в Паттайю искала работу в общепите.

«Исследую себя. Прохожу путь», — говорится в ее профиле в социальной сети.

По словам местной жительницы Александры, участвующей в поисках, молодые люди могли поехать в Бангкок, на острова или гору поблизости, не поставив в известность родителей.

«Странная ситуация. В нашем городе все очень расслаблены, отовсюду слышна русская речь. Думаю, их скоро найдут», — предположила женщина в беседе с NEWS.ru.

Пока возле дома двух подозреваемых дежурит местный спецназ. В посольстве РФ подтвердили ТАСС, что поиски россиян продолжаются.

«Посольство находится в контакте с родственниками пропавших в Паттайе россиян, а также с таиландскими властями, предпринимающими усилия по их поиску. На данный момент поиски соотечественников не увенчались успехом. Поисковая операция продолжается», — сказали в диппредставительстве.

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