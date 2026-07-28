Режим чрезвычайной ситуации ввели в крупном российском городе Моор: региональный режим ЧС ввели в Тюмени и округе из-за обильного паводка

В Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за угрозы затоплений, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. По его словам, уровень воды в реке Тура продолжает подниматься и на утро вторника достиг 877 сантиметров.

Ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров. В связи с этим сегодня с 12:00 (10:00 мск. — NEWS.ru) в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня, — написал Моор.

Ранее власти Тюмени объявили штормовое предупреждение на фоне паводка. По прогнозам специалистов, уровень воды в реке Туре мог достичь 850 см. Эта критическая отметка соответствует показателям опасного явления.

До этого в Тюменском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений, вызванных продолжительными дождями и подъемом уровня воды. Известно, что особое внимание уделено населенным пунктам, расположенным в поймах рек.

Также в Свердловской области из-за паводка за сутки подтопило 218 домов. Почти 10 мостов также оказались затоплены. Сильнее всего от последствий разлива воды пострадали Ирбитский, Невьянский и Березовский округа.