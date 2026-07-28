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28 июля 2026 в 10:09

«Был завербован СБУ»: задержанный в Белгороде рассказал, как готовил теракт

Задержанный в Белгороде агент СБУ дал признательные показания

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Задержанный в Белгороде за подготовку теракта агент СБУ дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как рассказали в ведомстве, мужчина признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами и должен был заложить бомбу в автомобиль.

Был завербован органами СБУ в городе Киеве. Для чего прошел в Киеве обучение, инструктаж. Прибыл в город Белгород, где осуществил подбор контейнеров из определенной точки, в которой находились компоненты бомбы, которые я должен был собрать и заложить в автомобиль, — сообщил задержанный.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. По информации силовиков, задержан 63-летний житель Белгородской области, которого завербовала украинская спецслужба. Мужчина прошел подготовку в Киеве, где его обучили организации тайников, наружному наблюдению и обращению со взрывчаткой.

До этого подросток пытался поджечь автозаправку в Подмосковье. В ходе опроса он пояснил, что в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестными, которые, оказывая психологическое давление и угрожая, принудили его к совершению преступления.

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СБУ
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