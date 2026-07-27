Подросток отправился под суд за попытку поджога АЗС по указке кураторов

Подросток отправился под суд за попытку поджога АЗС по указке кураторов Подросток в Подмосковье едва не устроил взрыв на АЗС из-за угроз в мессенджере

Уголовное дело возбуждено в отношении подростка, пытавшегося устроить пожар на автозаправке в Московской области, сообщила ТАСС начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова. Сотрудники полиции задержали на месте происшествия 14-летнего местного жителя, который пытался поджечь топливный резервуар.

В ходе допроса юноша признался, что действовал по указанию анонимов из мессенджера, шантажировавших его и оказывавших психологическое давление. Подросток облил заправочный терминал горючей жидкостью, однако завершить задуманное ему помешали работники АЗС. Задержать злоумышленника удалось благодаря оперативным действиям персонала заправки и прибывших правоохранителей.

Следуя полученным указаниям, подросток облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы поджечь, но довести преступный умысел до конца не смог, так как был остановлен работниками АЗС и передан полицейским, — рассказала Петрова.

Ранее руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виталий Саксин констатировал, что число террористических преступлений, совершаемых подростками, многократно возросло. Большинство таких дел связано с поджогами релейных шкафов и других элементов железнодорожной инфраструктуры.