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28 июля 2026 в 09:48

Агент СБУ хотел подорвать машину харьковского чиновника в Белгороде

ФСБ предотвратила в Белгороде теракт СБУ против чиновника из Харьковской области

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правоохранители предотвратили в Белгороде теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, задержан 63-летний агент Службы безопасности Украины.

ФСБ вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде, — отметили в ЦОС.

Уточняется, что мужчина прошел подготовку в Киеве, где его обучили организации тайников, наружному наблюдению и обращению со взрывчаткой. Согласно замыслу кураторов, злоумышленник должен был подорвать автомобиль сотрудника ВГА. Он достал из тайника компоненты двух самодельных взрывных устройств и хранил их в подсобном помещении у себя дома.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ясиноватой в ДНР за публичные призывы к насилию, которые он распространял в Telegram. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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