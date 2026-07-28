Агент СБУ хотел подорвать машину харьковского чиновника в Белгороде ФСБ предотвратила в Белгороде теракт СБУ против чиновника из Харьковской области

Правоохранители предотвратили в Белгороде теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, задержан 63-летний агент Службы безопасности Украины.

ФСБ вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде, — отметили в ЦОС.

Уточняется, что мужчина прошел подготовку в Киеве, где его обучили организации тайников, наружному наблюдению и обращению со взрывчаткой. Согласно замыслу кураторов, злоумышленник должен был подорвать автомобиль сотрудника ВГА. Он достал из тайника компоненты двух самодельных взрывных устройств и хранил их в подсобном помещении у себя дома.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ясиноватой в ДНР за публичные призывы к насилию, которые он распространял в Telegram. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».