Дачникам рассказали, какую хитрую уловку изобрели для них мошенники

Мошенники создают фальшивые сайты, предлагающие садовую мебель по заманчивым ценам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, после получения предоплаты аферисты перестают выходить на связь.

Люди нацелены обустроить свой уютный участок: купить красивое ротанговое кресло, качели, стильный обеденный стол для веранды за копейки или большой и удобный бассейн почти даром. И именно этим пользуются интернет-мошенники. Ленты соцсетей и сайты объявлений буквально завалены заманчивыми предложениями, перед которыми сложно устоять. Сценарий обмана всегда одинаков: вы находите профиль с красивыми картинками и «сладкой» ценой, значительно ниже рыночной. Продавец настаивает на предоплате для «бронирования» или оплаты доставки. Как только деньги поступают на карту продавцу — вы улетаете в черный список, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что для защиты от афер категорически не стоит отправлять никаких авансов или предоплат. По словам эксперта, категорически не рекомендуется переводить деньги на карты частных лиц, даже если они присылают «гарантии», фотографии паспортов или накладные.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил о мошенниках, которые, выдавая себя за владельцев или менеджеров салонов красоты, втираются в доверие к людям. По его словам, аферисты предлагают якобы бесплатные услуги, а после согласия жертвы присылают ссылку на фальшивый сайт.