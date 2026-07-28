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28 июля 2026 в 10:39

Россия обсуждает с одной из стран закрепление безвиза на постоянной основе

Россия и Китай обсуждают закрепление безвиза на постоянной основе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru. До этого государства продлили безвиз до конца декабря 2027 года.

Облегчение взаимных поездок граждан является одним из приоритетных направлений деятельности МИД России, в том числе на азиатском векторе. <...> С КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе, — рассказал замминистра.

Ранее стало известно, что граждане России и Белоруссии смогут посещать Черногорию без виз только до 31 октября 2026 года. Порядок въезда после пока не определен. Как отметил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, страна в любом случае сохранит популярность у туристов. По его словам, снижение турпотока будет незначительным.

Тем временем вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Предполагается, что между государствами будет действовать та же схема, что между Россией и Китаем.

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Китай
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