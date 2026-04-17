17 апреля 2026 в 11:31

Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории

Турэксперт Абасов: Черногория сохранит популярность после введения виз

Черногория сохранит популярность у туристов после введения визового режима, заявил в беседе с Авторадио эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Он отметил, что снижение турпотока будет незначительным.

Если будет все-таки введение виз для россиян [в Черногории], оно вполне может оказать заметно сдерживающую составляющую на весь турпоток. Здесь важно понимать, какие условия будут для самого визового рынка. То есть если это будет что-то наподобие той же Болгарии, то в таком случае Черногория вряд ли что-то потеряет, там максимум 3–5%, — сказал Абасов.

Турэксперт подчеркнул, что россияне занимают долю в 16,5% в туристической составляющей Черногории. По его словам, большая часть отдыхающих — это граждане Сербии.

Ранее дипломат Юрий Пилипсон заявил, что введение виз для россиян может негативно сказаться на туризме и экономике Черногории. Он указал на риск потерять несколько процентов ВВП страны.

