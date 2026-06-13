Автобус в Петербурге сбил перебегающих дорогу маму с дочкой Mash: автобус жестко сбил маму с дочкой на одном из перекрестков в Петербурге

На перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта автобус сбил женщину и ее 16-летнюю дочь, сообщил Telegram-канал Mash. Они переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, что можно увидеть в видеозаписи момента ДТП.

Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Мать, по предварительным данным, серьезно не пострадала. На кадрах видно, как общественный транспорт появляется на пути пешеходов, нарушивших правила дорожного движения. Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в отношении водителя грузового автомобиля, по вине которого произошла авария в Одинцово, возбуждено уголовное дело. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в результате аварии погибли две пассажирки автобуса, еще 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

До этого стало известно, что один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с двумя легковушками в Бурятии. Инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по региону Наталья Шагдуржапова уточнила, что водитель Honda Freed Spike выехала на встречную полосу и врезалась в машину Toyota LiteAce. Всех пострадавших доставили в больницу.