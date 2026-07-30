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30 июля 2026 в 04:01

Охотники на дроны «Ахмата» вызвали проблемы у ВСУ

В «Ахмате» заявили, что охотники за дронами стали проблемой для ВСУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы спецназа «Ахмат» и подразделений группировки войск «Север» уничтожают большую часть беспилотников ВСУ, рассказал РИА Новости боец батальона «Питерский» спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий. По его словам, для противодействия украинским дронам используется комплексная система.

В нее входят радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, системы перехвата беспилотников и посты воздушного наблюдения. Каплодий сообщил, что стационарные посты обнаруживают беспилотники и передают информацию мобильным группам. Затем определяют позиции для работы по воздушным целям.

Боец отметил, что в среднем из 12 беспилотников, пролетающих через участок, удается сбить восемь-девять. Остальные, по его словам, уничтожаются на следующем рубеже. Стрелок группы батальона «Питерский» с позывным Завод сообщил, что сейчас беспилотники ВСУ стали выбирать другие маршруты полета, обходя посты воздушного наблюдения.

Ранее Минобороны России сообщило о действиях рядового Виктора Наздрачева, который выполнял задачу по прикрытию штурмовых подразделений. По данным ведомства, военнослужащий уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом, что позволило российским бойцам продолжить наступление.

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