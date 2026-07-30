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30 июля 2026 в 04:59

Выходка Зеленского на встрече с Туском шокировала Польшу

Fakt: Зеленский нарушил дипломатический протокол на встрече с Туском

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press
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Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в страну нарушил дипломатический протокол, не встретившись с лидером страны Каролем Навроцким. Такое мнение он высказал в интервью изданию Fakt.

По словам Пекло, после встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский прибыл в Польшу и провел переговоры с премьер-министром Дональдом Туском. Экс-посол отметил, что с точки зрения дипломатического протокола переговоры в первую очередь должны проходить между главами государств. Он добавил, что Зеленский не мог не знать, что пост президента Польши занимает Кароль Навроцкий, а Дональд Туск возглавляет правительство.

Ранее Зеленский обсудил с Туском вопросы безопасности украинских граждан, находящихся в стране. Тема была поднята на фоне ситуации, которая складывается вокруг украинцев в Польше. При этом о каких-либо достигнутых договоренностях или конкретных мерах по итогам обсуждения украинский президент не сообщил.

До этого украинский социолог Алексей Антипович сообщил, что граждане Украины будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений. По его словам, которые передает агентство УНИАН, усилению негативного восприятия украинцев среди местных жителей могли способствовать заявления польских властей.

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