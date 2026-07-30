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30 июля 2026 в 05:30

Косметолог ответила, всегда ли ботокс создает эффект «замороженного лица»

Врач Ряховская: ботокс создает эффект «замороженного лица» при передозировке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ботокс может стать причиной возникновения эффекта «замороженного лица» при передозировке, заявила NEWS.ru врач — дерматолог-косметолог Наталья Ряховская. В то же время, по ее словам, к применению препарата следует прибегать с появлением первых устойчивых морщин.

Почему при ботулинотерапии возникает эффект «замороженного лица»? Это всегда вопрос не возраста пациента, а техники и дозировок. Избыточное количество препарата, игнорирование анатомии и мимики приводят к блокировке естественных движений. Таким образом, в современной эстетической медицине мы стремимся к индивидуальному подходу. Пациент должен выглядеть отдохнувшим, но не «замороженным», — поделилась Ряховская.

Она подчеркнула, что с медицинской точки зрения возраст сам по себе не служит основанием для проведения ботулинотерапии. По словам специалиста, ключевыми факторами являются тип мимической активности и состояние кожи.

У одних пациентов уже в 25 лет формируются выраженные динамические морщины в области лба или межбровья, у других и в 35 лет лицо сохраняет гладкость. Ключевая идея современной ботулинотерапии — это профилактика, а не стирание уже глубоких заломов. Оптимальным моментом для старта считается появление первых устойчивых линий, которые заметны даже в покое, — заключила Ряховская.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что лазерное омоложение лица — одна из самых популярных процедур в косметологии. Однако, по ее словам, заметный эффект от сеанса проявляется только через три-четыре месяца.

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