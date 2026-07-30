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30 июля 2026 в 06:30

Врач ответила, кому стоит проверять давление на ногах

Врач Демьяновская: курящим и больным диабетом стоит измерять давление на ногах

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
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Курящим людям и пациентам, страдающим диабетом, рекомендуется измерять давление на ногах, заявила NEWS.ru невролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, это позволит выявить нарушения кровотока, которые зачастую протекают бессимптомно.

Контроль артериального давления обычно ограничивается измерением на плече, однако в ряде случаев врачам требуется дополнительная информация о состоянии сосудов нижних конечностей. Сравнение показателей на руках и ногах помогает выявить нарушения кровотока, которые могут долгое время не давать выраженных симптомов. Такой метод используется для раннего обнаружения поражения артерий. Особое значение он имеет для людей пожилого возраста, пациентов с диабетом, атеросклеротической болезнью, а также для тех, кто курит на протяжении многих лет, — поделилась Демьяновская.

Она подчеркнула, что у человека без проблем с сосудами давление в области лодыжки обычно равно или чуть выше, чем на руке. По словам специалиста, если же показатели на ногах ниже, чем на плече, или выходят за пределы нормы, это может указывать на сужение артерий, кровоснабжающих нижние конечности.

Соотношение систолического давления на лодыжке и аналогичного показателя на плече называют лодыжечно‐плечевым индексом. В клинике его определяют с плеча обычным тонометром, а с нижних конечностей — с помощью доплерографии или дуплексного сканирования. При желании ориентировочную оценку можно провести и дома. Сначала измеряют показатели стандартным тонометром на руке. Затем человек ложится на живот, а манжету размещают на голени так, чтобы воздушная трубка проходила над подколенной областью. Манжета должна быть достаточно широкой, чтобы полностью охватывать ногу, — добавила Демьяновская.

Она отметила, что индекс в пределах 0,9–1,4 считается нормой. По словам врача, если показатель ниже, это может свидетельствовать об ухудшении периферического кровообращения: чем он меньше, тем серьезнее проблема. Специалист предупредила, что очень высокие значения могут указывать на повышенную жесткость сосудистой стенки.

Ранее врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Сластен предупредила, что курение и употребление алкоголя серьезно повышают риск развития гастрита. По ее словам, никотин также негативно влияет на местный иммунитет.

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