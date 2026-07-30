Турагент предупредил россиян о новой схеме мошенничества с отдыхом в Турции Турагент Гюнеш: мошенники обманывают людей при бронировании туров в Турцию

С началом летнего сезона в Турции заметно участились случаи мошенничества при бронировании отдыха, заявил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш. Злоумышленники все активнее используют алгоритмы социальных сетей для поиска жертв, пояснил эксперт.

По его словам, мошенники создают фиктивные сайты, страницы отелей и аккаунты, замаскированные под туристические агентства. Для привлечения клиентов они предлагают цены значительно ниже рыночных, а также прибегают к классическим приемам давления — сообщениям о том, что осталось всего несколько номеров, или что акция действует исключительно сегодня.

После того как человек начинает искать варианты отдыха в интернете, алгоритмы социальных сетей показывают ему рекламу туристических предложений. Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящих, — заявил собеседник.

После перевода денег оказывается, что бронирование так и не было оформлено. Либо прибывший на место турист обнаруживает, что указанного объекта размещения попросту не существует, уточнил Гюнеш.

Ранее руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель заявил, что мошенники этим летом активно используют схему с горящими турами по «сказочной» цене для хищения денег у граждан. Он отметил, что такой способ остается одним из самых распространенных среди злоумышленников. Эксперт подчеркнул, что перед покупкой необходимо проверять наличие тура на официальном сайте туроператора.