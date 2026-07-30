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30 июля 2026 в 07:24

В МЧС заявили о рекордном за пять лет количестве природных ЧС

Фото: Сергей Мжельский/РИА Новости
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За первые шесть месяцев 2026 года в России зафиксировано максимальное за последние пять лет количество чрезвычайных ситуаций природного характера, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, основными источниками ЧС стали опасные метеорологические условия, лесные пожары и паводки.

За последние пять лет количество чрезвычайных ситуаций природного характера в первом полугодии варьировалось в рамках среднемноголетних значений: в 2022 году — 24 чрезвычайные ситуации, в 2023 году — 53, в 2024 году — 51, в 2025 году — 34, в 2026 году — 56, — уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что для снижения последствий чрезвычайных ситуаций министерство ежегодно проводит комплекс превентивных мероприятий. В частности, организуются командно-штабные учения, оценивается готовность органов управления, сил и средств РСЧС к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону. Параллельно в непрерывном режиме функционирует подсистема мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РСЧС.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал, что в регионе был введен режим повышенной готовности. Такие меры были приняты в связи с сильным штормом. По его словам, скорость ветра должна была достигнуть 34 метров в секунду, а высота волн у побережья — превысить пять метров. Губернатор также предупредил жителей о необходимости соблюдать правила безопасности.

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