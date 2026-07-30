«Плевок в лицо»: журналист оценил отказ Нетаньяху встречаться с Зеленским Христофору назвал отказ Нетаньяху встречаться с Зеленским ударом по Киеву

Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне негативно сказался на имидже украинского лидера, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, решение израильского премьера стало ударом по усилиям Киева.

Отказ от личной встречи (Нетаньяху. — NEWS.ru) с Зеленским стал плевком в лицо усилиям Киева. Впрочем, никто не знает, что они вообще могли на такой встрече обсуждать, — сказал он.

Христофору также обратил внимание на краткий разговор Зеленского и Нетаньяху на церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, состоявшейся в тот же день. По оценке журналиста, уже тогда было заметно нежелание израильского премьера вести содержательный диалог с украинским лидером.

Зеленский настолько стал токсичным, что даже в разговоре с Нетаньяху, тот лишь отшучивался из вежливости, практически не слушая его, — заявил Христофору.

Ранее стало известно, что Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне. По данным СМИ, офис главы киевского режима пытался связаться с канцелярией израильского премьера, однако ответа от Тель-Авива не последовало.