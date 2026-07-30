Атака на склад Wildberries под Пензой 30 июля: пострадавшие, что известно

Атака на склад Wildberries под Пензой 30 июля: пострадавшие, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников в ночь на четверг, 30 июля, атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли погибшие?

Что известно об атаке на Пензенскую область ночью 30 июля

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов», — написал Мельниченко.

После атаки на территории объекта возник пожар, были эвакуированы около 200 сотрудников. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

«На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем. Напоминаю о запрете на съемку и распространение фотографий и видеокадров атаки беспилотников или ее последствий, а также работы ПВО. Не становитесь пособниками врага. Сохраняйте спокойствие, берегите себя и близких», — отметил глава региона.

Позднее в пресс-службе RWB сообщили, что в Пензенской области после атаки БПЛА на склад Wildberries была изменена схема логистики. Прием поставок и отгрузка заказов продолжаются на других объектах, уточнили в компании.

«В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. <…> Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сказано в сообщении.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 30 июля

В небе над Воронежской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев.

Также десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен на автодороге Луганск — Светлодарск.

«На автодороге Луганск — Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 г. р., ранения средней степени тяжести — женщины 1994, 1984 и 1969 г. р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г. р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г. р.», — написал Пушилин.

Читайте также:

Уничтожение миномета ВСУ и наступление в ДНР: успехи ВС РФ к утру 30 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля

Украина накачивает мировые ОПГ оружием: в чем опасность для России