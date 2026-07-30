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30 июля 2026 в 07:19

Ракетная опасность объявлена в одном из крупнейших городов Европы

В польском Люблине объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В восточно-польском городе Люблин объявлена ракетная опасность, сообщает ТСН. В городе звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты. Также сообщалось, что страна привела в повышенную готовность средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Польские военные заявили, что принятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности приграничных районов. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников.

До этого сообщалось, что движение судов в северном и южном портах румынской Констанцы было временно приостановлено из-за угрозы взрыва. После получения двух аудиосообщений о якобы заложенных бомбах сотрудников порта эвакуировали. По данным СМИ, сообщения поступили в Румынскую морскую администрацию с номеров с украинским и польским кодами.

Также стало известно, что правительство Молдавии объявило 30-дневный режим тревоги в энергетическом секторе из-за перебоев с поставками горючего. Решение принято на заседании кабинета министров.

Европа
Польша
ракетная опасность
воздушная тревога
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