В России вводят новую систему учета банковских карт В России с 1 сентября появится единая система учета платежных карт

С 1 сентября в России начнет работать единая система учета платежных карт, рассказал РИА Новости председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин. Она создается для противодействия мошенничеству и схемам с использованием дропперов.

Изменения предусмотрены законом о национальной платежной системе. По словам Кузьмина, новая система позволит учитывать все банковские карты, выпущенные российскими кредитными организациями. Также будут учитываться карты с истекшим сроком действия, если банк продолжает их обслуживать.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничения на количество банковских карт начнут действовать только с 1 сентября 2027 года. По его словам, у владельцев более 20 карт будет время решить, какими из них продолжить пользоваться.

Ранее юрист Давид Адамс рассказал, что переводы через Систему быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей другому человеку можно совершать без комиссии. По его словам, при превышении установленного порога банк может начислить комиссию до 0,5%.