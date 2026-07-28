Стало известно, сколько можно переводить без комиссии в России

Стало известно, сколько можно переводить без комиссии в России Адамс: за перевод другому человеку через СБП до 100 тыс. руб нет комиссии

Переводы через Систему быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей другому человеку можно совершать без комиссии, рассказал агентству ПРАЙМ юрист Давид Адамс. По его словам, при превышении установленного порога банк может начислить комиссию до 0,5%

Единые для банков пороги действуют у СБП. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета и других банковских способов общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты и канала, — сказал Адамс.

При переводах между своими счетами в разных банках через СБП без комиссии можно отправлять до 30 млн рублей в месяц. Перед крупными платежами рекомендуется уточнить условия в своем банке, сказали в источнике.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что для формирования накоплений важно выбрать простую и понятную стратегию, а также заранее определить цель сбережений. По словам экономиста, первым шагом должна стать внутренняя установка на создание финансового резерва, который поможет справиться с непредвиденными расходами.