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09 июля 2026 в 14:05

Россиянам рассказали, как правильно начать копить деньги

Экономист Абрамов посоветовал начинать накопления с финансовой подушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для формирования накоплений важно выбрать простую и понятную стратегию, а также заранее определить цель сбережений, рассказал Lenta.ru заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. По словам экономиста, первым шагом должна стать внутренняя установка на создание финансового резерва, который поможет справиться с непредвиденными расходами.

Во-первых, нужно сказать себе, создать внутреннюю установку: «Мне нужно иметь деньги на непредвиденный случай». Чтобы не жить от зарплаты до зарплаты. Нужно разделить свои возможности — накопить на какой-то страховой резерв или на пенсионные сбережения. На первых порах важно начать со страхового резерва, — отметил Абрамов.

Эксперт считает, что на начальном этапе не стоит использовать сложные инвестиционные стратегии. Первые накопления Абрамов рекомендовал размещать на банковских депозитах. По мере получения опыта, можно рассмотреть вложения в государственные облигации, фонды денежного рынка или облигации надежных эмитентов.

Экономист также отметил, что инвестировать в облигации можно через паевые фонды крупных компаний. При этом он посоветовал обращать внимание на размер комиссии за управление активами, которая не должна превышать 0,7% от их стоимости.

Ранее финансовый эксперт, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф рассказал, что россиянам не следует брать кредиты сразу после отпуска, чтобы не угодить в финансовую яму. По его словам, заем рекомендуется брать только при наличии финансовой подушки безопасности.

Экономика
Россия
финансы
накопления
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