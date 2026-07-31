Пассажир выжил после падения на пути метро в Москве

Пассажир выжил после падения на пути метро в Москве

Человек упал под прибывающий поезд на станции метро «Войковская» зеленой ветки Московского метрополитена, сообщили ТАСС в оперативных службах. Он получил незначительные ушибы. Как отметили в пресс-службе столичного метро, «движение на Замоскворецкой линии осуществляется согласно графику в обоих направлениях».

Инцидент произошел на станции метро «Войковская». Под прибывающий поезд упал пассажир, он жив, — сказал собеседник агентства.

Ранее пассажир московского метрополитена умер после падения на пути на станции «Выхино». По информации медслужбы, мужчина угодил под прибывающий поезд.

До этого пассажир упал на рельсы в столичном метрополитене. От полученных повреждений молодой человек скончался на станции «Белорусская».

Также сообщалось, что сбой на серой ветке в Московском метрополитене произошел из-за человека на путях. Речь шла о южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии от «Серпуховской» до «Южной».