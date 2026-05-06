Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве На серой ветке московского метро зафиксировали сбой из-за падения человека

Сбой на серой ветке в Московском метрополитене произошел из-за человека на пути, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса. Речь шла о южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии от «Серпуховской» до «Южной».

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — уточнили в ведомстве.

Позже в дептрансе сообщили, что движение начали восстанавливать. К 18:27 график поездов пришел в норму.

Ранее в столичном дептрансе сообщили, что сразу семь станций московского метро будут работать только на вход и пересадку 9 мая. Речь шла о станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина».

Также 27 апреля пассажир упал на рельсы на станции «Преображенская площадь» Сокольнической линии Московского метрополитена. Инцидент произошел около 12:56 мск. По информации ведомства, движение поездов на данном участке было временно затруднено. Речь шла об участке от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского».