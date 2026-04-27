Человек упал на рельсы на одной из станций московского метро Пассажир упал на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» в Москве

Пассажир упал на рельсы на станции «Преображенская площадь» Сокольнической линии Московского метрополитена, заявили в пресс-службе городского департамента транспорта. Инцидент произошел около 12:56 мск. По информации ведомства, движение поездов на данном участке временно затруднено.

На восточном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. <...> Нет движения от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского», — уточнили в дептрансе.

Ранее на станции московского метро «Улица Академика Янгеля» 10 апреля примерно в 12:30 мужчина упал на рельсы. От полученных травм он скончался на месте. Одна женщина пострадала и обратилась к врачам. Из-за падения мужчины разбилось стекло кабины состава, и осколком ранило ее в лицо.

Кроме того, на станции МЦД-3 «Авиамоторная» 28-летняя беременная женщина угодила в промежуток между платформой и вагоном во время выхода из электрички. Пострадавшую доставили в больницу с травмами темени, ноги и спины, срок ее беременности — 12 недель.