18 мая 2026 в 09:31

Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву

Собянин: силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве

Фото: Социальные сети
Два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами ПВО Министерства обороны России.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Утром 18 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать акваторию Азовского моря. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.

До этого мэр Москвы сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

