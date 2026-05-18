Телефонные аферисты выманили у московского подростка 16 млн рублей Подросток из Москвы отдал мошенникам 16 млн рублей из сбережений семьи

Телефонные мошенники под видом «службы домофона» обманули подростка из Москвы, выманив у него сумму в 16 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного МВД РФ. Злоумышленники сначала выведали у СМС-код, а затем запугали его вымышленным взломом аккаунта на «Госуслугах».

Неизвестные по телефону убедили семнадцатилетнего москвича сообщить код из СМС от имени «службы домофона», поверить взлом «Госуслуг» и финансирование запрещенной деятельности, передать «для декларации» все семейное имущество, — уточнили в МВД.

Действуя по указке аферистов, мальчик собрал из двух квартир родственников наличные деньги, дорогие ювелирные изделия и элитные наручные часы. Подросток лично передал все собранные ценности приехавшему к нему курьеру. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции быстро вышли на след подозреваемых.

В результате операции оперативники задержали 29-летнюю приезжую женщину, непосредственно забравшую пакет с имуществом у потерпевшего. Ее 21-летняя сообщница из Долгопрудного оперативно сдала все похищенные вещи в ломбард, после чего перевела деньги в криптовалюту и отправила кураторам. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка в Санкт-Петербурге отдала мошенникам денежные средства и золотые слитки весом 8,8 кг. Общая сумма ущерба превысила 160 млн рублей. По ее словам, мошенники звонили ей в течение апреля.