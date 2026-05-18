На Западе рассказали, как Зеленский воспринял арест Ермака Эксперт Билецкий: арест Ермака стал испытанием для правительства и Зеленского

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал настоящим испытанием для правительства Украины и президента Владимира Зеленского, заявил административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий. По его словам, которые приводит France24, для властей это обернулось настоящей дилеммой.

Но для них это настоящая дилемма, потому что правительству нужно понять, хотят ли они потерять своего бывшего или нынешнего друга Андрея Ермака и просто забыть о нем. Это действительно сложная задача, — отметил Билецкий.

Эксперт также обратил внимание, что сам Зеленский неизбежно потеряет в рейтинге. Это будет происходить, отметил он, независимо от того, какую стратегию поведения тот выберет и как будет реагировать на коррупционный скандал, затронувший его ближайшее окружение.

Ранее стало известно, что за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог — речь идет о сумме в 140 млн гривен (около 232 млн рублей). Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но суд проверяет наличие средств в рабочий день. В связи с этим, несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Ермак провел в СИЗО.