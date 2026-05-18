Спасатель назвал важное условие эвакуации тела альпинистки с пика Победы

Для эвакуации тела альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии потребуется как минимум две группы по шесть человек, однако лучше задействовать три-четыре сменяющих друг друга отряда, заявил NEWS.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он подчеркнул, что операция сопряжена с огромным риском для 18 участников и соответствующими тратами.

И все равно это большой риск для 18 альпинистов. Любой из них подвернул ногу, и у нас получается два пострадавших. И уже проблема о том, чтобы эвакуировать этого человека. А подворачивание ноги с таким грузом — это стандарт. И вот тут возникает серьезный моральный аспект: насколько стоит риск жизни альпинистов, — сказал Киселев.

Кроме того, по его словам, для того, чтобы организовать экспедицию для 12-18 человек, нужны миллионы рублей. Отдельная сложность возникнет и с поиском людей, которые согласятся рискнуть жизнью для спуска тела с пика Победы, указал Киселев. Однако есть случаи, когда друзья погибшего альпиниста берутся за эвакуацию тела, считая это делом чести, добавил он.

25 августа 2025 года было принято решение прекратить попытки спасти альпинистку, застрявшую на высоте 7200 метров на пике Победы в Киргизии. В феврале посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов сказал журналистам, что официальных заявлений от родственников о гибели Наговициной не поступало. Отвечая на вопрос о перспективах эвакуации тела альпинистки с опасного склона, дипломат указал на распределение зон ответственности. По его словам, данный процесс находится в ведении трех сторон: непосредственно членов семьи пропавшей, туристических компаний и уполномоченных государственных ведомств Киргизии.