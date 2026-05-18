В США зафиксировали смертельный случай хантавируса

В американском штате Колорадо зарегистрировали смертельный случай заражения хантавирусом у жителя округа Дуглас, сообщили в департаменте здравоохранения и окружающей среды штата. Власти уточнили, что этот случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius.

Власти штата подчеркнули, что случаи заражения хантавирусом Sin Nombre регулярно фиксируются в Колорадо, особенно в весенний и летний периоды. Заболевание может приводить к тяжелым последствиям, включая летальный исход. По данным департамента, основным переносчиком вируса является олений хомячок. При этом риск заражения для населения оценивается как низкий.

Ранее инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева сообщила, что во время уборки дач, гаражей и других помещений с грызунами россиянам не следует курить и принимать пищу из-за риска заражения хантавирусом. Для защиты от инфекции она рекомендовала использовать респиратор, резиновые перчатки и дезинфицирующие средства.