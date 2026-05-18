Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?

В суд направлено уголовное дело против челябинского таксиста, который весной прошлого года изнасиловал пассажирку и убил ее. А тело закопал в лесополосе. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Ночной таксист

Преступление было совершено в ночь на 22 мая 2025 года. Как установило следствие, 37-летний мужчина в тот вечер таксовал в городе и принял заказ от 24-летней местной жительницы. Девушка села на заднее сиденье и через несколько минут уснула прямо в салоне авто.

«Следствием установлено, что в ночное время 22 мая 2025 года обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ по перевозке местной жительницы. В ходе поездки фигурант, обнаружив, что пассажирка уснула, остановил автомобиль вблизи остановки общественного транспорта „ЗАО Пластик“ в Курчатовском районе города Челябинска и пересел на заднее сиденье», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Изнасиловал и задушил

Оказавшись в салоне рядом с клиенткой, мужчина принялся избивать свою жертву, после чего надругался над ней.

«Водитель напал на девушку, нанеся ей многочисленные удары руками по различным частям тела, и изнасиловал. После чего обвиняемый с целью сокрытия преступления задушил потерпевшую», — рассказали в Следкоме.

Поняв, что пострадавшая не подает признаков жизни, злоумышленник вывез ее тело в труднодоступную лесную местность, где закопал. Кроме того, он присвоил себе телефон убитой девушки стоимостью 90 тыс. рублей.

Три статьи

Мать погибшей девушки обратилась в полицию в тот же день. Женщина сообщила, что дочь не вышла на работу и не выходит на связь. Оперативники в короткие сроки вышли на обвиняемого.

«Последнее местонахождение девушки зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также момент ее отъезда от одного из заведений на автомобиле, водителем которого являлся местный житель», — доложили в СКР.

Подозреваемого задержали и допросили. В том числе силовое ведомство опубликовало видеозапись со следственного эксперимента, где душегуб показал, как расправился с жертвой на месте преступления.

Уголовное разбирательство ведется по трем статьям: изнасилование, убийство и кража. Последние две статьи утяжеляет тот факт, что они совершены с целью скрыть иное преступление. По совокупности преступлений мужчине грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.

