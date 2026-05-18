18 мая 2026 в 11:36

Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?

Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В суд направлено уголовное дело против челябинского таксиста, который весной прошлого года изнасиловал пассажирку и убил ее. А тело закопал в лесополосе. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Ночной таксист

Преступление было совершено в ночь на 22 мая 2025 года. Как установило следствие, 37-летний мужчина в тот вечер таксовал в городе и принял заказ от 24-летней местной жительницы. Девушка села на заднее сиденье и через несколько минут уснула прямо в салоне авто.

«Следствием установлено, что в ночное время 22 мая 2025 года обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ по перевозке местной жительницы. В ходе поездки фигурант, обнаружив, что пассажирка уснула, остановил автомобиль вблизи остановки общественного транспорта „ЗАО Пластик“ в Курчатовском районе города Челябинска и пересел на заднее сиденье», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Изнасиловал и задушил

Оказавшись в салоне рядом с клиенткой, мужчина принялся избивать свою жертву, после чего надругался над ней.

«Водитель напал на девушку, нанеся ей многочисленные удары руками по различным частям тела, и изнасиловал. После чего обвиняемый с целью сокрытия преступления задушил потерпевшую», — рассказали в Следкоме.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поняв, что пострадавшая не подает признаков жизни, злоумышленник вывез ее тело в труднодоступную лесную местность, где закопал. Кроме того, он присвоил себе телефон убитой девушки стоимостью 90 тыс. рублей.

Три статьи

Мать погибшей девушки обратилась в полицию в тот же день. Женщина сообщила, что дочь не вышла на работу и не выходит на связь. Оперативники в короткие сроки вышли на обвиняемого.

«Последнее местонахождение девушки зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также момент ее отъезда от одного из заведений на автомобиле, водителем которого являлся местный житель», — доложили в СКР.

Подозреваемого задержали и допросили. В том числе силовое ведомство опубликовало видеозапись со следственного эксперимента, где душегуб показал, как расправился с жертвой на месте преступления.

Уголовное разбирательство ведется по трем статьям: изнасилование, убийство и кража. Последние две статьи утяжеляет тот факт, что они совершены с целью скрыть иное преступление. По совокупности преступлений мужчине грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

