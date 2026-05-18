В Армении арестовали семерых сторонников Карапетяна

Следственный комитет Армении применил арест и домашний арест в отношении семи сторонников блока «Сильная Армения», связанного с предпринимателем Самвелом Карапетяном, заявила пресс-секретарь СК страны Кима Авдалян. Активисты арестованы по делу о попытке срыва агитации партии «Гражданский договор», сообщает ТАСС.

В отношении шести лиц в качестве меры пресечения избран арест, еще к одному — домашний арест. Судебные заседания по делам еще трех лиц еще не состоялись, — сообщила Авдалян.

Карапетян находится под домашним арестом с 18 июня 2025 года. Ему предъявили обвинение в призывах к захвату власти — поводом стала его поддержка Армянской апостольской церкви.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Карапетяна. Ограничительная мера будет действовать еще три месяца.

До этого Карапетян объявил, что начал процесс отказа от гражданств России и Кипра. Он пояснил, что хочет оставить лишь армянское гражданство для участия в выборах премьер-министра страны от партии «Сильная Армения».