День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 12:24

В Армении арестовали семерых сторонников Карапетяна

Полиция Армении Полиция Армении Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет Армении применил арест и домашний арест в отношении семи сторонников блока «Сильная Армения», связанного с предпринимателем Самвелом Карапетяном, заявила пресс-секретарь СК страны Кима Авдалян. Активисты арестованы по делу о попытке срыва агитации партии «Гражданский договор», сообщает ТАСС.

В отношении шести лиц в качестве меры пресечения избран арест, еще к одному — домашний арест. Судебные заседания по делам еще трех лиц еще не состоялись, — сообщила Авдалян.

Карапетян находится под домашним арестом с 18 июня 2025 года. Ему предъявили обвинение в призывах к захвату власти — поводом стала его поддержка Армянской апостольской церкви.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Карапетяна. Ограничительная мера будет действовать еще три месяца.

До этого Карапетян объявил, что начал процесс отказа от гражданств России и Кипра. Он пояснил, что хочет оставить лишь армянское гражданство для участия в выборах премьер-министра страны от партии «Сильная Армения».

Страны СНГ
Армения
Самвел Карапетян
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался опасный центр активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса
«Мы рассчитываем»: Песков о переговорном процессе по Украине
В Кремле рассказали о диалоге с Кубой
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.