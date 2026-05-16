Народу Армении навязывают западные либеральные ценности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам в Telegram-канале, в стране процветает давление на церковь.

Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, — написал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Армении грозит самая крупная потеря. Он пояснил, что речь идет о потере единства.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин обратил внимание, что Евросоюз стремится оторвать Армению от России и укрепить собственный контроль над республикой. Для решения своих геополитических задач, заточенных на противостояние с Москвой, Брюссель намерен использовать предстоящие в Армении парламентские выборы.