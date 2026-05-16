ВСУ пытались атаковать Москву с помощью еще одного БПЛА Собянин сообщил о ликвидации еще одного украинского БПЛА над Москвой

Один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.

Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

До этого Собянин заявил, что в небе над Московским регионом средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник, следовавший в направлении столицы. Это был уже шестой по счету дрон, сбитый за текущие сутки.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.