Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

В небе над московским регионом средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник, следовавший в направлении столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Это уже шестой по счету дрон, сбитый за текущие сутки.

Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в селе Солдатском в результате атаки беспилотника пострадали четыре мирных жителя. Они получили ранения при взрыве дрона.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Беспилотники также были уничтожены в небе над над Краснодарским края, Крымом и Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.