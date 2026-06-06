Швеция передаст Украине ракеты Meteor: характеристики, мнения экспертов

Украина может получить ракеты Meteor, которые запускаются с истребителей JAS 39 Gripen, их Киеву планирует передать Швеция. По данным западных СМИ, эти боеприпасы могут оказаться эффективными против Су-35 и МиГ-31. Действительно ли ракеты Meteor опасны или же европейские союзники вновь передают Киеву устаревшее оружие? Об этом — в материале NEWS.ru.

О чем договорились Украина и Швеция по поводу ракет Meteor

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина «четко определила» самолеты Gripen как приоритетный вариант для своих ВВС. По его словам, Киев намерен закупить новейшую версию под названием Gripen E, передает портал The War Zone. Однако изначально власти королевства планируют выделить Зеленскому лишь подержанные истребители модификации C/D из собственных запасов в количестве до 16 штук. Ожидается, что они будут оснащены дальнобойными ракетами Meteor, способными поражать цели на расстоянии до 209 километров. Обучение украинских пилотов, по данным издания, уже началось и будет расширено осенью.

В дальнейшем Киев рассчитывает приобрести до 20 более современных самолетов версии E/F. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, эта сделка будет профинансирована за счет кредита Европейского союза на сумму $2,9 млрд. В перспективе украинские власти надеются получить от 100 до 150 таких машин.

Союзники Украины считают, что поставки ракет серьезно повысят возможности ВСУ в воздухе. По мнению японского издания Yahoo News Japan, интеграция «лучших в своем классе» европейских ракет «Метеор» с истребителями JAS 39 Gripen, которые могут поступить на вооружение украинской армии, предоставит украинскому правительству новое мощное оружие, отличающееся дальнобойностью.

По данным японского СМИ, министр обороны Украины Михаил Федоров еще в начале зимы провел телефонный разговор со своим шведским коллегой Полом Йонсоном, в рамках которого стороны обсудили вопрос отправки Швецией самолетов Gripen и ракет Meteor на Украину. После разговора Минобороны Украины подготовило протокол телефонного разговора, в котором говорится: «Эти ракеты класса „воздух — воздух“ большой дальности являются важным оружием против самолетов, несущих управляемые бомбы».

Ракета «Метеор» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что известно о ракете Meteor

Meteor — ракета класса «воздух — воздух» большой дальности, разработанная компанией MBDA, одной из крупнейших в мире транснациональных оборонных компаний со штаб-квартирой в Великобритании. Она считается лучшей из произведенных в Европе ракет в своем классе. Ракета может запускаться с различных западных истребителей, включая шведский Gripen, французский Rafale и европейский Eurofighter Typhoon. Дальность полета — свыше 100 км, скорость поражения цели свыше 4 Махов (4,7 тыс. км/ч).

По данным западных СМИ, Meteor использует активную радиолокационную систему наведения для обнаружения целей. Воздушно-реактивный двигатель позволяет поддерживать высокую скорость на всей траектории полета. Компания MBDA утверждает, что это обеспечивает снаряду «самую широкую эффективную дальность» пуска среди всех ракет класса «воздух — воздух».

«В отличие от многих ракет дальнего действия, которые теряют скорость на последних этапах полета, способность Meteor сохранять энергию чрезвычайно затрудняет уклонение от него самолетам-мишеням», — отмечает Yahoo News Japan.

Представляет ли ракета Meteor опасность для ВС РФ

Истребители JAS 39 Gripen — это «самолеты для бедных», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов.

«Они старые и тихоходные. Швеция избавляется от Gripen, чтобы заполучить более современные модели. А Украина, потерявшая авиацию практически полностью, рада и этому старью», — пояснил эксперт.

А вот ракеты Meteor, по словам Прохватилова, действительно могут считаться серьезным оружием.

«Но насколько эффективно украинцы смогут современными ракетами пользоваться, летая на старых самолетах, — большой вопрос. Мы можем сбивать Gripen вместе с ракетами», — указал он.

В целом, по его словам, значение авиации в современной войне резко снизилось. Сегодня преимущество за тем, у кого больше БПЛА. Авиация стала играть вспомогательную, а не решающую роль: ее сбивают уже обычные беспилотники. К тому же для того, чтобы подготовить пилотов для Gripen, нужно время, а оно для Украины заканчивается.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил в беседе с NEWS.ru, что JAS 39 Gripen — это самолеты четвертого поколения. К этому же классу относятся и американские F-16.

Истребители JAS 39 Gripen Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Помните, как кричали украинцы: сейчас нам поставят F-16 и „небо будет наше“. Поставили — и что? Мы сбиваем их пачками», — пояснил эксперт.

По словам Леонкова, продавая JAS 39 Gripen Украине, Швеция не столько помогает Зеленскому, сколько модернизирует свои военно-воздушные силы.

«Есть договоренность с американцами, что истребители пятого поколения F-35 получат только те страны, которые избавятся от старых бортов. Вот Швеция и избавляется», — рассказал эксперт.

Опасность ракет Meteor, по его словам, тоже не нужно преувеличивать.

«Сбивать наши ФАБы — фугасные авиабомбы — они вряд ли смогут. Для этого на JAS 39 Gripen должна стоять очень хорошая РЛС — радиолокационная станция, которая такую бомбу в принципе способна засечь. Я сомневаюсь, что такие РЛС у них есть», — пояснил эксперт.

Сбивать Су-35 и МиГ-31 тоже крайне сложно.

«У них отличная система защиты: противоракеты, тепловые ловушки. Meteor не станет для наших истребителей нерешаемой проблемой», — уверен Леонков.

Передача Украине JAS 39 Gripen и Meteor на ходе военных действий в воздухе не скажется и соотношение сил не поменяет, считают опрошенные NEWS.ru специалисты. Вместе с тем Леонков подчеркнул, что большего внимания заслуживает факт перевооружения Швеции, а не поставки вооружений Украине. Действия Стокгольма вызывают особую обеспокоенность на фоне заявлений о размещении в Швеции ядерного оружия.

«А вот то, что Швеция избавляется от старых истребителей ради покупки новых, куда более современных и опасных, — плохо. Ведь это страна НАТО и наш враг», — добавил Леонков.

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